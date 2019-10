Zwei neue Festnahmen nach Terroranschlag

Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt im Dezember 2018 sind zwei weitere Personen festgenommen worden. Dabei handele es sich um einen 30-jährigen Mann und eine 17-jährige Frau, die in der Region Marne lebt. Sie seien am Dienstagmorgen von Polizeibeamten der Anti-Terror-Unterdirektion (Sdat) verhaftet worden, wie die französische Tageszeitung Dernières Nouvelles d'Alsace unter Berufung auf Informationen aus Justizkreisen berichtet.

Die Verdächtigen stammen den Angaben zufolge aus dem Umfeld von Personen, die dem mutmaßlichen Angreifer Chérif C. vor der Tat bei der Beschaffung von Waffen geholfen haben sollen. Diese Waffen seien am Tag des Anschlags – allerdings vor der Tat – in der Wohnung des 29-jährigen Täters gefunden und bei dem Anschlag nicht benutzt worden.

Bei dem Anschlag in der Straßburger Innenstadt am 11. Dezember 2018 wurden fünf Menschen getötet und mehrere verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde zwei Tage später in Straßburg bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Fünf Personen befinden sich seit dem Attentat in Untersuchungshaft.

(fj/L'essentiel)