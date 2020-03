Belgischen Müll-​​Sündern wird Lizenz entzogen

Die flämische Justiz hat dem Antwerpener Recyclingunternehmen Snoeys, das an den illegalen Abfalldeponien in Rédange in Lothringen entlang der Grenze zum Großherzogtum beteiligt war, die Lizenz entzogen, berichten mehrere belgische Medien.

Seit Monaten laufen die Untersuchungen, um herauszufinden, woher die Lastwagen, die ihren Abfall in Rédange abgeladen haben, kamen. Die französischen und luxemburgischen Behörden haben bereits Grenzkontrollen durchgeführt und einige Unternehmen bestrafen können. Jetzt haben die belgischen Behörden durchgegriffen.

Gegen die Firma Snoeys wurde bei der Staatsanwaltschaft eine Anzeige eingereicht. Zur Entsorgung des Abfalls hatte das Recyclingunternehmen mit einem Brüsseler Transportunternehmen zusammengearbeitet, das nicht über die erforderlichen Genehmigungen verfügte.

(L'essentiel)