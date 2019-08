Diebstahlserie in Sankt Ingbert fordert Polizei

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein möglicher Seriendieb hat in Sankt Ingbert in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wurden in diesem Zeitraum sieben Autobesitzern Gegenstände aus ihren Autos entwendet. Eine Nachfrage bei der Polizei durch L'essentiel ergab, dass es im August im Stadtgebiet vermehrt zu Diebstählen aus Autos kam. Ob es sich um einen Einzeltäter oder eine Gruppe handelt, konnten die Beamten noch nicht sagen.

Der oder die Täter gehen bei ihren Diebestouren nach dem immer gleichen Schema vor: Im Vorbeilaufen wird geprüft, ob ein Auto verschlossen ist. Landet man einen Treffer, wird geklaut. Keines der Fahrzeuge wurde also bei dieser Tour beschädigt, dafür wurden alle Autos nach Wertsachen durchsucht.

War ein Drogenabhängiger am Werk?

Dabei nahmen der oder die Täter alles mit, was für wertvoll gehalten wurde, auch Kleingeld. «Richtig Wertvolles war aber nicht dabei», heißt es vonseiten der Ermittler gegenüber L'essentiel. Aus dieser Tatsache schließt die Polizei, dass es sich wohl um Beschaffungskriminalität handelt. Möglicherweise habe ein Drogenabhängiger sein Glück bei dieser Nachtaktion versucht.

