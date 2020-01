Abgeknickter Baum verletzt zwei Frauen schwer

Starke Windboen in Wadern haben am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr einen Ahornbaum abknicken lassen. Wie die Polizei Nordsaarland mitteilte, sei der Baumstamm auf die Straße gestürzt, die zum Schloss Dagstuhl führt. Der Baum ist in sieben Metern Höhe gebrochen. Der herabstürzende Stamm mit einem Durchmesser von zirca 40 Zentimetern traf zwei Spaziergängerinnen.

Nach Polizeiangaben wurden beide Frauen schwer verletzt. Eine 65-Jährige brach sich einen Fuß und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Die andere Spaziergängerin, 72 Jahre alt, erlitt Trümmerbrüche in beiden Beinen. Die Frauen wurden in Krankenhäuser in Saarbrücken und Trier gebracht. Der Baumstamm durchtrennte eine Stromleitung. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Stadt Wadern und der Stromnetzbetreiber VSE an der Unfallstelle im Einsatz.

(L'essentiel)