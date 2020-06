Belgier dürfen bis 31. August im Home Office bleiben

Die Telearbeitstage für die 40.000 belgischen Grenzgänger sind bis zum 31. August eingefroren. Belgien hatte bereits sein Einverständnis gegeben und auch Luxemburg bestätigte die Idee am Montag.

So können offiziell «Arbeitstage, an denen aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zu Hause gearbeitet wurde, als in Luxemburg durchgeführt angesehen werden». Und dies für den gesamten Juli und August.

«Dies ist eine sehr gute Nachricht für unsere Unternehmen und Mitarbeiter. Sie wird für die notwendige Flexibilität sorgen», kommentierte Luxemburgs Finanzminister Pierre Gramegna (DP). Zur Erinnerung: Die Toleranzschwelle, ohne dass es zu einer Doppelbesteuerung kommt, betrug bisher 29 Tage/Jahr für die Franzosen, 24 Tage/Jahr für die Belgier und 19 Tage/Jahr für die Deutschen.

