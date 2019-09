83-​​Jähriger aus Oberthal wird vermisst

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der 83-jährige Walter Etzberger aus Steinberg-Deckenhardt, einem Ortsteil von Oberthal im Landkreis St. Wendel, wird seit Donnerstagnachmittag vermisst. Er wurde zuletzt gegen 15 Uhr am Ortsausgang von Steinberg-Deckenhard gesehen. Ein Zeuge sah ihn in der Nähe eines Bauernhofes, der Vermisste war alleine zu Fuß unterwegs, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Nachdem die Angehörigen des Mannes zunächst allein versucht hatten, ihn zu finden, wendeten sie sich schließlich an die Polizei. Eine groß angelegte Suchaktion mithilfe von Suchhunden, Wärmebildkameras und Luftunterstützung, die bis in die Nacht dauerte, blieb bislang erfolglos.

Der Vermisste ist schlank, ca. 1,83 Meter groß, hat weiße kurze Haare, die er nach vorne kämmt, einen 6-Tage Bart und er ist Brillenträger. Aufgrund seiner Erkrankung ist der Gesuchte ohne Orientierungssinn. Krankheitsbedingt bewegt er sich in kleinen Trippelschritten, was laut Polizei auf einen geringen Bewegungsradius hindeutet.

Die Polizei in St. Wendel bittet Zeugen, die Herrn Etzberger seit seinem Verschwinden gesehen haben, darum, sich bei der Dienststelle zu melden unter +49 6851 89 80.

(L'essentiel)