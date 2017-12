«Leblose Person» entpuppt sich als Erste-​​Hilfe-​​Puppe

Ein Mann hat in Saarlouis die Polizei gerufen, weil er in einem Blumenbeet eine leblose Person vermutet hatte. Die Beamten gaben am Samstag schnell Entwarnung. Es habe sich lediglich um einen Reanimationsdummy gehandelt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Solche Puppen werden bei Erste-Hilfe-Kursen zum Üben von Herz-Rhythmus-Massagen und Mund-zu-Mund-Beatmung verwendet. Den Eigentümer der Puppe konnte die Polizei noch nicht ermitteln.

(L'essentiel/dpa)