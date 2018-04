Bankbomber in Rheinland-​​Pfalz festgenommen

Die Polizei hat eine Bande von mutmaßlichen Geldautomaten-Sprengern nach Taten in Baden-Württemberg jetzt in Rheinland-Pfalz und Hessen festgenommen. Vier der fünf Männer wurden in der Nacht auf Mittwoch im rheinland-pfälzischen Donnersbergkreis geschnappt, möglicherweise kurz vor einer weiteren Tat, wie das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe mitteilten. Ein weiterer Mann wurde in seiner Wohnung im hessischen Kreis Bergstraße festgenommen.

Mitglieder der Bande sind laut Staatsanwaltschaft dringend verdächtig, zwischen Mai und November 2017 drei Automaten im Kreis Karlsruhe gesprengt und daraus mehr als 100.000 Euro Bargeld geklaut zu haben. Zu den genauen Tatorten wollte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch keine näheren Angaben machen. Ob die Bande noch andere ähnliche Taten begangen hat, werde geprüft, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Auf frischer Tat ertappt

In der Nacht zum 18. April 2018 wurden vier Beschuldigte bei der mutmaßlichen Tatausführung an einer Bank im Donnersbergkreis/Rheinland-Pfalz auf frischer Tat durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei festgenommen. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber aus Hessen zum Einsatz. Im Fahrzeug der Verdächtigen fanden die Beamten Tattwerkzeuge. Ein weiterer mutmaßlicher Tatbeteiligter wurde im Rahmen der anschließenden Ermittlungen in einer Wohnung im Kreis Bergstraße/Hessen festgenommen.

Zum Verbleib des erbeuteten Bargelds machte die Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben. Die fünf Männer im Alter zwischen 32 und 41 Jahren sollten noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.

(L'essentiel)