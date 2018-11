IKEA bekommt fünf neue Nachbarn

13 Jahre nachdem der Möbelgigant IKEA seine Pforten nur einen Katzensprung vom Großherzogtum in Sterpenich an der Autobahn E411 öffnete, ist das stark frequentierte Gewerbegebiet um 10.000 Quadratmeter angewachsen, auf denen sich fünf neue Marken angesiedelt haben: Extra (Wohnen, Kosmetik und Pflege), Intersport, Light Gallery (Beleuchtung), Maisons du Monde (Möbel und Deko) und Plum'Art (Bettwäsche).

«Am Anfang waren wir gegen dieses Projekt, weil es außerhalb des Stadtzentrums bereits genügend Gewerbegebiete gibt», erklärt Vincet Magnus, Bürgermeister von Arlon bei der Einweihung. «Aber dann steuerten wir es in die Richtung, dass sich vor allem Geschäfte aus dem Wohn- und Möbelbereich ansiedeln. Abgesehen davon können wir uns nicht um Konkurrenzprobleme kümmern, die zwischen den Marken auf beiden Seiten der drei nahen Grenzen auftreten können. Wir müssen den Wettbewerb seine Rolle spielen lassen.» Es herrschte auch schon vor der Erweiterung eine sehr hohe Konzentration an Gewerbegebieten im grenznahen Großraum.

Die Kunden freut es: «Es ist neu, also sind wir sehr neugierig, was es alles neues gibt», gestehen Anna und Hélène aus Petingen. «Es ist sehr nah an der Heimat und bequem zu Parken. Man profitiert natürlich auch von der Nähe zu IKEA.» Während die letzten Vorbereitungen noch laufen, bestätigen alle Manager der fünf neuen Geschäfte die Attraktivität des Standorts. Dazu trägt natürlich IKEA, als auch die Autobahnanbindung bei. «Dieselbe Art von Projekt hat bereits in Mons und Hasselt Früchte getragen. Wir sind überzeugt, dass die Erweiterung mit den bereits bestehenden Unternehmen in Arlon und den Nachbarländern harmonieren wird», so die Verantwortlichen.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)