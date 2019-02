Autofahrer kracht in Lkw und stirbt am Unfallort

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei einem Verkehrsunfall in der belgischen Provinz Luxembourg ist am Dienstagabend ein Autofahrer gestorben. Er kollidierte bei Martelange in Fahrtrichtung Arlon gegen 22.30 Uhr mit einem Lkw. Sein Fahrzeug überschlug sich und landete auf dem Dach.

Die herbeigeeilten Rettungskräfte befreiten den Mann und versuchten ihn wiederzubeleben. Ihre Maßnahmen blieben jedoch erfolglos. Das Opfer hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.

(L'essentiel)