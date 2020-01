Luxemburgerin will Pferdemist zu Geld machen

Frische Pferdeäpfel direkt von der Koppel, das klingt unappetitlich. Dabei sind sie ein begehrter organischer Dünger. Das weiß auch Sonja Kanthak. Die 32-Jährige Winzerin arbeitet am Institut für biologische Landwirtschaft und Agrarkultur Luxemburg in Altrier und unterstützt ein zukunftsträchtiges Projekt in Trier. Dort sieht der Reitverein in den Hinterlassenschaften der Pferde großes Potenzial. «Pures Gold», meint der Vereinsvorsitzende Joachim Molz dazu. Er will den Pferdemist zu Geld machen, indem er daraus einen Kompost bereitet, der an Kleingärtner, Gartenbaubetriebe und Winzer verkauft werden soll.

Die Rechnung klingt schlüssig: Die rund 50 Pferde in den dortigen Ställen produzieren im Jahr um die 1200 Kubikmeter Mist. Daraus könnte man rund 900 Kubikmeter Kompost machen. Molz rechnet damit, dass das Pferde-Äpfel-Business etliche 10.000 Euro pro Jahr bringen könnte.

Winzer müssen weniger Düngemittel dazukaufen

Die Luxemburger Expertin ist sich sicher: «Pferdemist ist als organisches Material ein gut geeignetes Düngemittel.» Interesse am Kompost aus Pferdemist hat bereits das traditionsreiche Weingut Vereinigte Hospitien in Trier bekundet. «Wir könnten uns durchaus vorstellen, auch größere Mengen für unsere Weinberge zu nutzen», sagt Betriebsleiter Joachim Arns. Eine gute Sache, findet Kanthak. «So müssen die Winzer weniger Düngemittel dazukaufen.»

«Ungeheure Chance»

Kanthak findet Projekte wie das Trierer Pferdemist-Vorhaben sehr wichtig. Mit organischen Düngern steigere man den Humusgehalt in den Böden – und könne so Kohlenstoff aus der Atmosphäre ziehen. «Da ist eine ungeheure Chance», sagt die Expertin. In der Großregion um Luxemburg kennt sie kein vergleichbares Projekt mit Pferdedung. In Schengen betreut sie allerdings seit diesen Sommer ein ähnliches Kompostierungs-Pilotprojekt mit dem Trester – das, was nach dem Pressen von Weintrauben übrig bleibt – von Winzern. «Das ist sehr gut in Luxemburg angelaufen.»

(fj/L'essentiel/dpa)