Mann nach Hundeattacke schwer verletzt

Ein Mann wurde vor rund zwei Wochen in Longwy von einem Hund attackiert und schwer an Ober- und Unterarm verletzt. Das berichtet «Le Républicain Lorrain» am Sonntag. Einer seiner Verwandten brachte ihn umgehend in die Notaufnahme.

Der Mann darf aufgrund der Hundebisse mindestens 28 Tage nicht arbeiten. Er behauptet, der Hund sei in Begleitung zweier Personen gewesen, jedoch ohne Hundeleine oder Maulkorb geführt worden. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.

(L'essentiel)