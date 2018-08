Mc-​​Donald's-​​Salate mit Listerien verseucht

Artikel per Mail weiterempfehlen

In McDonald's-Restaurants in Frankreich sind zwischen dem 9. und dem 14. Juli verunreinigte Salate in den Verkauf gelangt. Eine Charge des Produkts «Chicken Caesar» war von dem Bakterieum «listeria monocytogenes» befallen. Das teilte die Fast-Food-Kette auf ihrer Homepage mit.

Listerien können Fieber, starke Kopfschmerzen und die Infektionskrankheit Listeriose auslösen. «Sollten diese Symptome nach dem Verzehr aufgetreten sein, raten wir unseren Kunden, einen Arzt zu konsultieren», heißt es in der Mitteilung. Besonders Schwangere und immunschwache Menschen sollten die Symptome ernst nehmen, weil das Bakterium vor allem bei ihnen die Infektionskrankheit Listeriose hervorrufen kann. Diese kann zu einer Sepsis, einer Hirninfektion und sogar zu Fehlgeburten führen.

Keine verunreinigten Salate in Luxemburg

Auch in Lothringen wurden die Salate zahlreichen McDonald's-Restaurants verkauft, unter anderem in Nancy, Thionville, Saargemünd, Metz, aber auch in Audun-le-Tiche nahe der Luxemburger Grenze. Frankreichweit sind über 1300 der Burger-Läden betroffen.

Auf Anfrage von L'essentiel teilte eine Sprecherin von McDonald's Luxemburg mit, dass die betroffenen Salate nicht in die Schnellrestaurants im Großherzogtum gelangt seien: «Die Filialen in Luxemburg gehören zu McDonald's Deutschland. Die Restaurants in Frankreich laufen unter einem anderen Franchisenehmer.»

(sw/L'essentiel)