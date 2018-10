Unbekannte haben 20 Leitpfosten ausgerissen

Im Kreis Bernkastel-Wittlich haben Unbekannte 20 Leitpfosten ausgerissen und sie in Wiesen und Feldern verteilt. Dabei entstand ein Schaden von etwa 270 Euro, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag an einer Kreisstraße in Morbach.

Nach Angaben der Polizei könnte es sich bei den Tätern um Besucher von Feiern in Mehrscheid oder Elzerath handeln, die zu Fuß unterwegs gewesen waren. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen.

(L'essentiel/dpa)