18-​​Jähriger in Saarbrücker Keller misshandelt

Artikel per Mail weiterempfehlen

In einem Mehrparteienhaus in der Saarbrücker Hohenzollernstraße haben zwei junge Männer einen 18-Jährigen schwer misshandelt.

Der 17-jährige und der 25-jährige Täter sperrten ihr Opfer in einen Keller, schlugen den jungen Mann, traten auf ihn ein und zwangen ihn dazu, ihnen sein Handy und die Wohnungsschlüssel zu geben. Unter dem Vorwand weiteres Geld zu besorgen, begleiteten beide Täter den jungen Mann zu einem Schnellrestaurant am Hauptbahnhof. Dort gelang es dem Opfer, sich zu verstecken und die Polizei zu rufen.

Der 25-jährige Täter ist der Polizei bereits bekannt und konnte am 14. Dezember in der Saarbrücker Wohnung seiner Mutter verhaftet werden. Er sitzt derzeit in der JVA Saarbrücken. Sein 17-jährige Komplize, der ebenfalls aus Saarbrücken kommt, ist noch auf der Flucht. Er wird mit einem internationalen Haftbefehl gesucht.

(mb/L'essentiel)