Weltkriegsbombe in Contwig wurde gesprengt

Eine in Contwig (Kreis Südwestpfalz) gefundene Weltkriegsbombe ist am Donnerstag wie geplant kontrolliert gesprengt worden. «Es gab keine Probleme», sagte Verbandsbürgermeister Björn Bernhard. Die Bombe war am Dienstag bei Bauarbeiten an einer Straße gefunden worden.

Der Kampfmittelräumdienst hatte sich nach einer Prüfung für eine kontrollierte Sprengung entschieden. «Sehr großes Lob an den Einsatzleiter und die Experten», sagte Bernhard. Alles sei reibungslos verlaufen. Das betreffe auch die Evakuierung im Umkreis der Bombe, meinte der Verbandsbürgermeister. «Hier geht mein Dank an die Anwohner.» Die Sperrung sollte bald wieder aufgehoben werden.

Wegen der Aktion mussten die Bahnstrecke Pirmasens - Zweibrücken, die Ortsdurchfahrt Contwig in Richtung Zweibrücken und Oberauerbach sowie der Luftraum gesperrt werden.

(L'essentiel/dpa)