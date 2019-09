Vier Jahre Haft wegen Kindesmissbrauchs

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 57-Jährige sich von 1998 bis 2001 an der im Jahr 1987 geborenen Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin vergangen hatte. Das Urteil sei noch nicht rechtskräftig, teilte das Gericht am Montag mit.

(l'essentiel/dpa)