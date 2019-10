Erntemaschine kracht in den Gegenverkehr

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Forstmaschine ist im Kreis Südwestpfalz ein 62-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Der 23 Jahre alte Fahrer einer Holzernte-Maschine sei zwischen Rumbach und Fischbach in den Gegenverkehr geraten und mit dem Wagen des 62-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei am Montag mit.

Der aus Frankreich stammende Mann sei in seinem Auto eingeklemmt worden und habe von der Feuerwehr befreit werden müssen. Ein Rettungswagen brachte ihn am Montagvormittag in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Warum er auf die Gegenspur fuhr, war zunächst unklar. Die Landstraße 478 war für die Bergungsarbeiten mehrere Stunden lang gesperrt.

(L'essentiel/dpa)