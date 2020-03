Saar-​​Uni und HTW kürzen das Sommersemester

Die Universität des Saarlandes (UdS) und die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) haben den Semesterstart von 6. April auf den 4. Mai verschoben, ohne die Vorlesungszeit zu verlängern. Das teilen beide Hochschulen auf ihrer Internetseite mit. Desweiteren beschließen UdS und HTW weitere Maßnahmen, um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen.

Demnach wird allen Personen, die sich kürzlich in Risikogebieten aufgehalten haben oder dort wohnen, für zunächst zwei Wochen der Zutritt zu allen Gebäuden und Einrichtungen der HTW oder UdS untersagt. Beschäftigte und Beamte der Hochschule sowie betroffene Mitglieder der Professorenschaft werden in dieser Zeit von der Arbeit freigestellt, ohne dass ihnen dadurch Nachteile entstehen.

https://twitter.com/htw/status/1236992815948869633?s=20

Risikogebiet sind nach Definition des Robert-Koch-Instituts derzeit die Region Grand Est in Frankreich, Italien, Iran, die Provinz Hubei (inklusive Stadt Wuhan) in China sowie die Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang) in Südkorea.

(L'essentiel/aub)