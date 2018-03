Mann (30) sticht im Streit eigene Mutter nieder

Die Polizei hat einen 30-Jährigen festgenommen, der seine Mutter mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Der Mann steht nach Angaben der Ermittler im Verdacht, in der Nacht zum Donnerstag seine 67-jährige Mutter im Streit mit einem Messer angegriffen zu haben.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Mann am Abend bei seinen Eltern in Winnweiler (Rheinland-Pfalz) zu Besuch, wo es zum Streit kam. Die Eltern brachten sich nach dem Angriff bei Nachbarn in Sicherheit. Die schwer verletzte 67-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Ihr Sohn hielt sich weiterhin in der elterlichen Wohnung auf, bis ihn Spezialkräfte festnahmen.

(L'essentiel/dpa)