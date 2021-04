Städte stellen sich auf Fahrrad-​​Boom ein

Überholverbot für Räder- und Mopeds, Fahrradstationen an Bahnhöfen und jede Menge Radwege: Der in der Corona-Pandemie noch deutlicher gewachsene Trend zum Rad und E-Bike fordert die fünf größten Städte in Rheinland-Pfalz heraus.

Der Anteil des Fahrrads am Verkehr soll überall gesteigert werden, wie eine «dpa»-Umfrage ergab. Dabei gehen Mainz, Ludwigshafen und Trier über das im Radverkehrsentwicklungsplan der Landesregierung vorgegebene landesweite Ziel von 15 Prozent bis 2030 hinaus. Dem grünen Koalitionspartner ist dieses vom FDP-geführten Verkehrsministerium vorgelegte Ziel ohnehin zu niedrig.

Jetzt heißt es: runter vom Gas! Für eine bessere Luft & weniger Lärm gilt von heute an #Tempo30 in der Mainzer Innenstadt. Zusammen mit einer optimierten Anpassung der Grünen Welle soll so der NO2-Wert gesenkt werden. ???? ???? Alle Infos ➡️ https://t.co/cTsc57xfij #luftreinhalteplan pic.twitter.com/MTaTJzp2qu — Landeshauptstadt Mainz (@mainz_de) July 1, 2020

Nach Einschätzung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) gibt es deutlichen Nachholbedarf. Es fehle in den Städten des Landes noch immer an sicheren Radwegführungen. Zu viele Autofahrer stellten ihre Fahrzeuge zudem auf Radwegen ab und es mangle an Tempo-30-Zonen.

(L'essentiel/dpa)