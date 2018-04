Unbekannter tötet edles Pferd durch falsches Futter

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Saarland starb ein teures Reitpferd, weil dem Tier offenbar falsches Futter verabreicht wurde. Der für Turniere ausgebildete polnische Trakehner-Wallach bekam laut Polizei trockene Rübenschnitzel zum Fressen, woraufhin das Futter im Magen aufquoll und zu einer tödlichen Verstopfung führte. Rübenschnitzel dürfen normalerweise nur in aufgeweichtem Zustand an Pferde verfüttert werden.

Trotz einer ersten Behandlung durch eine Tierärztin und der anschließenden Aufnahme in eine Tierklinik konnte das fünfjährige Pferd nicht mehr gerettet werden, schreibt die Polizei. Die Behörde leitete ein Strafverfahren zu dem Vorfall ein, der sich am Palmsonntag (25. März) auf einer Koppel nahe Marpingen im Landkreis St. Wendel zutrug. «Zurzeit gibt es keine Hinweise auf den unbekannten Täter», hieß es in einer Pressemitteilung. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

(L'essentiel)