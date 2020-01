Zoll fängt 26 Kilo «Berchemer» Kokain ab

Französische Zollbeamte haben am 14. Januar auf der französischen A31 einen verdächtigen Kühlwagen abgefangen: An Bord entdeckten sie 26 Kilo Kokain. Bei einem geschätzten Verkaufspreis zwischen 60 und 80 Euro pro Gramm hatte die Ladung also einen Wert von rund 1,5 Millionen bis zwei Millionen Euro. Das Kokain war in einer Bananenladung des in Spanien zugelassenen Lkw versteckt.

Wie der l'Est Républicain berichtet, wurde der Lkw an der Mautstation Gye (Péage de Gye) gestoppt. Der Fahrer gab an, sein Arbeitgeber habe ihn beauftragt, den Lastwagen nach Luxemburg zur Raststätte Berchem zu fahren. Der Mann soll diese Woche vor Gericht erscheinen.

(L'essentiel)