Ein Bankräuber hat in Kaiserslautern nur kleine Beute gemacht. Der Möchtegern-Dieb musste sich letztlich mit 20 Euro aus dem privaten Geldbeutel eines Angestellten begnügen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der maskierte Täter am Mittwochnachmittag in einer Bankfiliale mit einer Schusswaffe auf einen Angestellten gezielt und Bargeld gefordert.

Tatsächlich wird in dieser Zweigstelle aber gar kein Bargeld aufbewahrt. Außer den 20 Euro nahm der Dieb nur noch einen Beutel mit Münzgeld ausländischer Währungen und zwei Spendenspardosen mit. Nach wenigen Minuten verließ der Täter die Bank und flüchtete.

(L'essentiel/dpa)