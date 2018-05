Betrunkene Mutter rast mit Kindern gegen Hauswand

Sechs Kinder und zwei Frauen sind bei einem Verkehrsunfall in Mettlach (Landkreis Merzig-Wadern) verletzt worden, einige von ihnen schwer. Eine 31-Jährige kam am Donnerstagabend mit ihrem Wagen aus ungeklärter Ursache von der Straße ab, prallte zunächst gegen eine Mauer und kam dann an einer Hauswand zum Stehen. Das berichtete die Polizei am Freitag. In dem Auto saßen vier Kinder im Alter von 1 bis 13 Jahren. Alle fünf Personen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Kurz darauf geriet das Auto direkt vor der Hauswand in Brand. Eine 36-Jährige und zwei Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren, die sich in dem Haus befanden, atmeten den Rauch ein und kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Der Rauch war in das Gebäude gezogen.

Gegenüber der Bild gab Polizeikommissar Volker Klein an, man müsse davon ausgehen, dass die Frau zu schnell unterwegs war. Zudem hat sie angegeben, Alkohol getrunken zu haben. Die Frau muss nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer befürchten.

(L'essentiel/dpa)