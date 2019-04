Arbeitslosenzahl sinkt auf Rekordtief

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im April auf 2.220.000 Millionen gesunken. Das ist der niedrigste Wert für diesen Monat seit der deutschen Wiedervereinigung 1990. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,9 Prozent.

Erklärung:



Während die Adem für Luxemburg stets saisonbereinigte Arbeitslosenquoten bekanntgibt, kommuniziert die deutsche Bundesagentur für Arbeit Brutto-Quoten. Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, werden in der obigen Grafik nur saisonbereinigte Quoten dargestellt. Diese weichen für Deutschland, Rheinland-Pfalz und das Saarland von denen im Text genannten Quoten ab.

Im Vergleich zum März nahm die Zahl der Jobsuchenden um 10.968 ab, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Zum Vergleich: Im April 2018 lag die Zahl der Arbeitslosen bei insgesamt 2.369.988, also um 149.988 höher.

Auch in den Ländern sinkt die Zahl weiter

Im Saarland ist die Zahl der Arbeitslosen ebenfalls leicht gesunken. Mit 31.394 sind es rund 46 weniger als im Vormonat und 1118 weniger als ein Jahr zuvor, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte.

Auch in Rheinland-Pfalz ist die Arbeitslosigkeit weiter zurückgegangen. Im April waren in Rheinland-Pfalz 95.601 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 76 weniger als im Vormonat und 3963 weniger als ein Jahr zuvor.

Deutschland und die Niederlande weisen die niedrigsten Arbeitslosenquoten im Euroraum auf. Die höchste Arbeitslosigkeit verzeichnen weiterhin Griechenland, Spanien und Italien. In diesen Ländern sind auch besonders viele Jugendliche arbeitslos. Deutschland weist dagegen die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in der EU auf.

(L'essentiel)