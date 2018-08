Gruppe misshandelt und beraubt 18-​​Jährigen

Die Polizei ermittelt gegen einen 19-Jährigen und drei mutmaßliche Komplizen, die einen 18-Jährigen in Kaiserslautern misshandelt und beraubt haben sollen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, trafen sich die vier jungen Männer und der 18-Jährige vergangene Woche in der Nacht zum Donnerstag in einer Wohnung. Dort soll der 19-Jährige den 18-Jährigen bedroht, erpresst und körperlich angegriffen haben. Gegen die anderen drei jungen Männer im Alter von 16 bis 22 Jahren wird nach Angaben der Polizei vor allem wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt. Sie hätten zugeschaut, ohne dem 18-Jährigen zu helfen. Ein 16-Jähriger soll den Vorfall mit seinem Handy sogar gefilmt und das Video weiterverbreitet haben.

Der 18-Jährige, der in einem Wohnheim lebt, vertraute sich am nächsten Morgen seinem Betreuer an, der daraufhin den Rettungsdienst rief. Der schwer verletzte Jugendliche wurde in einem Krankenhaus operiert.

Zu den Hintergründen der Tat und den Motive der vier jungen Männer laufen derzeit Ermittlungen. Die Videoaufnahmen wurden sichergestellt. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich laut Polizei um Mehrfach- und Intensivtäter, die alle schon häufig wegen Eigentums- und Gewaltdelikten aufgefallen waren. Alle vier befinden sich auf freiem Fuß. Sie hatten sich zunächst nicht zu den Vorwürfen geäußert.

(L'essentiel/dpa)