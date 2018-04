Grausam! Welpen ertrinken in Plastikbehälter

Dieses Bild ist schwer zu ertragen. Am Busbahnhof in Bastogne unweit der Luxemburger Grenze entdeckte ein Passant einen Behälter mit schrecklichem Inhalt. In dem mit Wasser gefüllten Gefäß trieben vier Hundewelpen - alle ertunken. Das Foto wurde auf Facebook veröffentlicht und mit einem Zeugenaufruf versehen.

Der Post verbreitete sich rasend schnell über die sozialen Netzwerke und auch die belgische Presse nahm sich dem Thema an. Wie sich herausstellte, hatte der Passant den Behälter bereits am Morgen gesehen. Als er am Nachmittag immer noch dort stand, sah er sich die Sache genauer an - und machte die schlimme Entdeckung.

Ein Tierheim aus Bastogne nutzte diesen traurigen Anlass, um einen Appell für Sterilisation zu starten. Diese könne solch einen barbarischen Akt verhindern, so die Verantwortlichen.

(L'essentiel)