Nachbarn prügeln sich, weil Kind laut Ball spielt

Am Montagabend gegen 20 Uhr hat sich ein Nachbar in seiner Wohnung gestört gefühlt. Denn in der Wohnung nebenan spielte ein Kind Ball – zu laut, wie er fand. Als der 34-Jährige an der Wohnungstür klopfte, um sich zu beschweren, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Bewohnern des Hauses. Dabei kam auch ein Gummihammer zum Einsatz, wie die Polizei in Völklingen meldete.

Das Ergebnis des Nachbarschaftsstreits? Beide Kontrahenten trugen Verletzungen davon: Platzwunde am Auge, Kopfschmerzen und Verletzung am Handgelenk. Sie beschuldigten sich anschließend gegenseitig, den Gummihammer eingesetzt zu haben. Der zweite Schläger, ein 45-Jähriger, kippte um, als die Polizei den Sachverhalt klären wollte. Er wurde mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren.

(mb/L'essentiel)