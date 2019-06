Diebe würgen 74-​​Jährige und stehlen Tresor

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zwei Männer haben eine Rentnerin im saarländischen Ommersheim (Saarpfalz-Kreis) überfallen, ausgeraubt und gewürgt. Die Täter seien in der Nacht auf Mittwoch in das Haus der allein lebenden Frau eingedrungen, teilte die Polizei mit. Durch Geräusche geweckt, ertappte die Anwohnerin die Einbrecher auf frischer Tat. Als sie sich weigerte, einen an der Wand befestigten Tresor zu öffnen, würgte einer der Männer die 74-Jährige und verletzte sie leicht.

Schließlich gelang es den Tätern, den Tresor gewaltsam aus seiner Verankerung zu lösen und mit ihm zu fliehen. Sie erbeuteten neben einem vierstelligen Bargeldbetrag Schmuck und einen Fahrzeugbrief. Die Frau wurde bei dem Überfall leicht verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Der Tresor wurde später rund 25 Kilometer entfernt im französischen Forbach gefunden.

(L'essentiel/dpa)