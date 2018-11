Na sowas! Der Nikolaus ist Saarländer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es gibt ihn also doch: den Nikolaus. Aber das er in der Großregion lebt, das überrascht einen dann doch. Wer ihm mal schreiben möchte – eventuell auch mit Wunschäußerungen – kann dies tun unter der Anschrift: «An den Nikolaus, 66351 St. Nikolaus», die offizielle Adresse vom Nikolauspostamt im Saarland.

Rund drei Wochen vor der offiziellen Eröffnung des Nikolauspostamtes sind schon 3100 Briefe im saarländischen St. Nikolaus eingetroffen. «Wir rechnen bis Heiligabend mit über 20.000 Wunschbriefen», sagte Peter Gerecke, Vorsitzender des Festausschusses St. Nikolaus. Jeder Brief wird beantwortet – egal ob in Spanisch, Russisch, Polnisch oder Chinesisch. Traditionell öffnet die Weihnachtspostfiliale am 5. Dezember, dem Tag vor Nikolaus.

Jeden Tag 200 bis 300 Briefe

Um die sich stapelnde Post zeitig zu beantworten, werde der Nikolaus am heutigen Freitag, 16. November, seine Arbeit aufnehmen, sagte Gerecke. Dabei bekomme dieser Unterstützung von rund 35 Helfern. «Jeden Tag kommen jetzt 200 bis 300 neue Briefe rein. Es ist viel zu tun», sagte Gerecke.

Rekord aus 2017: 22.583 Briefe aus 44 Ländern

Die meiste Post aus dem Ausland stamme in diesem Jahr bislang aus Russland. «Der Anteil der russischen Briefe ist überraschend hoch.» Im vergangenen Jahr saß die größte ausländische Fangemeinde in Taiwan, gefolgt von Frankreich und Polen. 2017 hatte es einen Rekord gegeben: Der Nikolaus antwortete auf 22.583 Schreiben aus 44 Ländern. Die allermeisten Kinder schreiben dem Nikolaus aus Deutschland.

In dem 840 Einwohner kleinen Ort werden seit mehr als 50 Jahren Wünsche, Bilder und Gedichte beantwortet. Nach Angaben der Deutschen Post ist es das älteste Nikolauspostamt in Deutschland. Das nahe der französischen Grenze gelegene St. Nikolaus ist laut Organisatoren der einzige Ort in Deutschland mit diesem Namen.

(sb/L'essentiel/dpa)