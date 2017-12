Drei Menschen verletzen sich bei schwerem Unfall

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am späten Freitagnachmittag sind auf der B268 bei Pellingen zwei Autos frontal zusammengestoßen. Laut Polizei wurden dabei drei Menschen schwer verletzt. Die Straße war nach kilometerlangen Staus und einer Umleitung nach 21 Uhr wieder befahrbar.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei ist eine 46-jährige Frau aus dem Kreis Merzig mit ihrem Pkw auf Richtung Pellingen in Richtung Trier gefahren. In eienr Kurve ist sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. In letzterem saßen zwei Personen aus dem Kreis Trier-Saarburg.



(L'essentiel)