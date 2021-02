Der Einkaufskorb wird in Thionville zum Amor

A L'occasion de la St valentin , cher(e)s ami(e)s célibataires, profitez de nos paniers "spécial célibataire". Vous rencontrerez peut-être l’âme sœur dans votre magasin préféré !!! Publiée par E.Leclerc Thionville sur Mardi 9 février 2021

Abstand halten, Kontaktbeschränkung und geschlossene Bars sind seit nun fast einem Jahr die schlimmsten Feinde der Singles. So mancher sieht da dem Valentinstag am kommendem Sonntag mit trübem Blick entgegen, denn wer auf der Suche ist, hat aktuell nicht allzu viele Möglichkeiten an der seiner Situation etwas zu ändern. Ein Supermarkt im Departement Moselle hat sich aber etwas ausgedacht, um Amor auf die Sprünge zu helfen: Einkaufskörbe für Singles.

Im Supermarkt Leclerc in Thionville gibt es nun Spezial-Körbe mit rosa oder blauem Aufkleber und der Aufschrift «Single zu vergeben». So weit hergeholt scheint die Idee nicht, immerhin ist «sich einfach im Supermarkt verlieben» die Traumvorstellung von so manchem. Ob sich in Thionville wirklich ein paar Traumpaare finden? Wer weiß. Zumindest hat das Geschäft für Aufsehen gesorgt: Mehr als 10.000 Nutzer haben das Foto auf Facebook inzwischen kommentiert.

