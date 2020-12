«Ich wurde 100 Meter weit mitgeschleift»

Am Dienstagmorgen beim Frühstück mit ihrer Tochter war die Welt noch in Ordnung. Zu diesem Zeitpunkt hatte Sylvie* aus Ottange sicher nicht erwartet, ein so traumatisches Erlebnis machen zu müssen. Für die 35-Jährige war es die «schlimmste Erfahrung meines Lebens». Als die Grenzgängerin nach dem Frühstück ihre achtjährige Tochter zur Schule fahren wollte, bemerkte sie, dass ihre Windschutzscheibe vereist war. Damit sie nicht frieren musste und sich nicht erkältet, ließ sie ihre Tochter im Haus.

Mit laufendem Motor und eingeschalteter Heizung ging sie um das Fahrzeug herum, um ihren Kratzer auf der Beifahrerseite zu holen. Dann sah sie einen Mann in ihr Fahrzeug einsteigen und rückwärts fahren. Das Problem: Mit ihrem Oberkörper blieb Sylvie am Auto hängen. «Er sagte: ‹Geh aus dem Weg, lass das Auto los›», erzählt die Grenzgängerin mit zitternder Stimme, «dann wurde ich hundert Meter weit mitgeschleift. Ich konnte mein kleines Mädchen noch schreien hören: ‹Mami, spring aus dem Auto!›»

Der Dieb fuhr mit dem Auto weg und ließ Sylvie mitten auf der Straße zurück – mit einem Schock, Blutergüssen am ganzen Körper und Verbrennungen an Bein und Fuß. «Psychisch geht es mir überhaupt nicht gut. Auch meine Tochter hat einen Schock», sagte die Grenzgängerin, die seitdem arbeitsunfähig ist. Auf Nachfrage von L'essentiel erklärte die Gendarmerie, dass das Fahrzeug noch nicht wieder aufgetaucht ist.

*Vorname geändert

(mc/L'essentiel)