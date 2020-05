Nach den Gaststätten dürfen an diesem Montag die Hotels in Rheinland-Pfalz etwa acht Wochen nach dem Lockdown unter Auflagen wieder öffnen. Auch Ferienhäuser und Jugendherbergen haben nun eine Perspektive. Andere Branchen müssen warten. Ein Überblick:

Öffnen alle Hotels in Rheinland-Pfalz?

Jeder Betrieb müsse überlegen, wann sich eine Öffnung lohne, sagt Dehoga-Landeschef Gereon Haumann. Viele der rund 4000 Betriebe würden erst am Mittwoch oder Donnerstag zum Christi-Himmelfahrt-Wochenende an den Start gehen - andere noch eine gute Woche später zu Pfingsten.

Wie werden mögliche Infektionsketten zurückverfolgt?

Um dies im Fall einer Infektion mit dem Coronavirus zu gewährleisten, müssen Hotels die Kontaktdaten aller Gäste erfassen - also Name, Vorname, Anschrift und Telefonnummer. Diese Daten müssen einen Monat aufbewahrt werden, dürfen aber nicht für andere Zwecke verwendet werden, heißt es in der Handreichung. Dies bedeutet nach Darstellung von Haumann keinen Mehraufwand für die Hotels - sie müssten schon aus steuerlichen Gründen Meldebescheinigungen ohnehin aufheben.

Welche Hygienevorschriften gibt es?

Gäste müssen vor dem Betreten des Hotels sowie des Restaurants die Hände desinfizieren. Auf den Wegen im Hotel ist ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht. «Die Laufwege können sich kreuzen», begründet Haumann die grundsätzliche Maskenpflicht. Abgelegt werden darf der Schutz am Tisch und natürlich in den Zimmern. Frühstück und andere Mahlzeiten werden nicht mehr nur auf dem Zimmer, sondern im Speisesaal serviert. Angestellte mit Gäste-Kontakt tragen ebenfalls einen entsprechenden Schutz - und auch das Reinigungspersonal in den Zimmern.

Abstandsmarkierungen und Abtrennungen sollen einen sicheren Gästeverkehr gewährleisten. Gegenstände in den Zimmern, die von mehreren Gästen benutzt werden, etwa Stifte, Tagesdecken oder Kissen, sollen reduziert oder nach jeder Benutzung gereinigt werden.

Welche Rolle spielt das Hotelgewerbe in Rheinland-Pfalz?

Insgesamt gab es 2019 fast zehn Millionen Hotelgäste zwischen Pfalz und Westerwald, die Zahl der Übernachtungen stieg leicht auf rund 26 Millionen. Im gesamten Gastgewerbe - also inklusive Restaurants oder Cafés - waren 47 719 Menschen beschäftigt.

Wie sieht es mit den Umsätzen im Corona-Jahr 2020 aus?

Haumann spricht von einem Defizit der Branche zwischen Mitte März und Mitte Mai in Höhe von zwei Milliarden Euro. Die knapp vier Milliarden Euro, die im zweiten Halbjahr zuletzt umgesetzt worden seien, würden auch bei weitem nicht erreicht werden. «Wir haben erhebliche Einbrüche zu verzeichnen», meint der Dehoga-Landeschef.

Was ist noch neuerdings erlaubt?

Eine am Freitag in Kraft getretene Verordnung regelt Details zu Bestattungen und Trauungen in Rheinland-Pfalz. Ehegatten, Lebenspartner und Verlobte des Gestorbenen, im ersten Grad mit dem Toten verwandte Menschen sowie Personen eines weiteren Hausstandes dürfen an Zeremonien in geschlossenen Räumen teilnehmen. Weitere Menschen dürfen teilnehmen, sofern sichergestellt wird, dass pro zehn Quadratmeter Raumfläche nicht mehr als eine Person anwesend ist.

Welche weitere Lockerungen sind in Sicht?

In Zukunft sollen unter anderem öffnen dürfen: Theater, Freibäder, Kinos und Fitnessstudios (27. Mai) sowie Hallenbäder, Saunen und Freizeitparks (10. Juni). Veranstaltungen mit bis zu 100 Menschen sind ab 27. Mai draußen wieder möglich - unter Einhaltung der Abstandsregeln. Bis zu 250 Menschen dürfen es ab 10. Juni sein. Innen können Veranstaltungen ab dem 10. Juni mit bis zu 75 Menschen organisiert werden, ab dem 24. Juni wird die Begrenzung auf 150 angehoben. Vorerst weiter untersagt sind unter anderem Volksfeste und größere Konzerte, geschlossen bleiben etwa Clubs und Diskotheken.

(L'essentiel/dpa)