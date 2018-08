Unwetter kommen runter in RLP und Saarland

Eine Unwetterfront mit schweren Gewittern hat im Saarland und in Rheinland-Pfalz zum Einsatz der Rettungskräfte und massiven Behinderungen im Verkehr geführt. Die Deutsche Bahn sperrte wegen umgestürzter Bäume und abgeknickter Äste in der Oberleitung zeitweise mehrere Strecken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Betroffen waren die Trassen Mainz-Koblenz, Mainz-Mannheim sowie Saarbrücken-Forbach. Es kam zu Verspätungen.

Im Saarland mussten die Helfer vor allem wegen entwurzelter Bäume und abgebrochener Äste ausrücken, wie ein Sprecher der Einsatzzentrale in Saarbrücken sagte. Zudem seien Gullydeckel nach oben gedrückt und Dächer auf Fahrbahnen geweht worden. Bei wetterbedingten Verkehrsunfällen blieb es dem Vernehmen nach bei Sachschäden.

Kurz, aber heftig

Schwerpunkte des Unwetters waren demnach der Saarpfalz-Kreis und Saarbrücken sowie Teile des Kreises Saarlouis. Die Notrufe gingen zeitlich geballt innerhalb von eineinhalb Stunden ein. Wegen Sturmschäden bleibt etwa der Hauptfriedhof der Landeshauptstadt Saarbrücken an diesem Freitag geschlossen.

In Rheinland-Pfalz wurde die Feuerwehr unter anderem in Koblenz zu zahlreichen Einsätzen gerufen. Auch hier handelte es hauptsächlich um umgestürzte Bäume und Bauzäune sowie abgeknickte Äste auf Straßen. Im Landkreis Bad Kreuznach kam es zu Starkregen und entwurzelten Bäumen. Da fast alle Feuerwehr-Einsatzzentralen der Verbandsgemeinden besetzt waren, wurde die Koordinierungsstelle Katastrophenschutz eingerichtet. Im Lagezentrum trafen sich ehrenamtliche Mitglieder, um bei einer längeren Einsatzlage die Feuerwehren zu unterstützen.

Flughafen Frankfurt stand zwischenzeitlich still

In Dirmstein (Kreis Bad Dürkheim) riss der heftige Wind einer Autobesitzerin die Tür des Wagens beim Aussteigen aus der Hand. Sie flog auf und beschädigte ein daneben geparktes Fahrzeug. Im Leiningerland stürzte unter anderem auf der Eistalstrecke (L 395) ein Baum um und sorgte bei Asselheim für Behinderungen. Auch an der Baustelle im Bereich Kirchheim (B 271 neu) fegte der Wind mehrere Verkehrszeichen und Warnbaken um, die dann auf der Fahrbahn lagen.

Wegen der Gewitterfront stellte Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt den Betrieb für etwa eine halbe Stunde ein. Flugzeuge blieben zunächst in der Luft, die Abfertigung wurde vorübergehend eingestellt. Nach den Gewittern vom Donnerstag in weiten Teilen Deutschlands beruhigt sich das Wetter zum Wochenende vielerorts wieder, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Hitze ist vorerst vorbei - sommerlich warm bleibt es jedoch.

(L'essentiel/dpa)