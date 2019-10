Luxemburger SUV rast in Lkw – Fahrer tot

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf der A12 in Richtung Antwerpen ist am Donnerstagmorgen ein SUV-Fahrer mit luxemburgischem Kennzeichen tödlich verunglückt. Der Range Rover sei auf einem Lkw aufgefahren und anschließend mit einer Betonwand kollidiert, wie der belgische Fernsehsender vrt mitteilt. Für den Fahrer kam jedoch jede medizinische Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Möglicherweise sei der Mann durch sein Mobiltelefon abgelenkt worden, das nach Angaben der Polizei noch in der Hand des Fahrers lag. «Er hat den vor ihm stehenden Lkw nicht bemerkt, es hat so gut wie kein Bremsen stattgefunden», so die Polizei weiter.

Der Unfall ereignete sich kurz vor dem Rupeltunnel in Richtung Antwerpen, zwischen Boom und Schelle.

(fj/L'essentiel)