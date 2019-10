Direkt hinter der Grenze lauern 15 neue Blitzer

Sie sind bereits für Ende 2019/Anfang 2020 angekündigt: Im Gebiet Arlon-Attert-Habay-Martelange, das an den westlichen Teil des Großherzogtums grenzt, werden 15 neue Radargeräte installiert. Das teilte L'Avenir Luxemburg mit.

Allein in Arlon werden bald zehn neue Geräte die Geschwindigkeit messen. Für Pendler, die jeden Morgen zur Arbeit nach Luxemburg fahren, kann es auf der Avenue de Mersch in Richtung Gaichel, auf der Avenue de Longwy in Richtung Weyler, an der Ausfahrt 31 der E411 und auf der Route de Luxembourg in Richtung Steinfort teuer werden. Im Voie de la Liberté in Attert und in der Rue de Radelange in Martelange werden ebenfalls zwei neue Radarfallen in unmittelbarer Nähe zu Luxemburg aufgestellt.

Autofahrer sollten gewarnt sein: «Alle Geräte blitzen in beide Richtungen», warnt der belgische Le Quotidien. Laut dem Bürgermeister der Gemeinde Arlon, Vincent Magnus, hat die Stadt 350.000 Euro investiert.

