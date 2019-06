70-​​jähriger Mann in der Mosel ertrunken

Ein Mann will mit seinen Freunden den heißen Tag an einem schattigen Plätzchen am Moselufer ausklingen lassen – doch dann kommt es zur Tragödie: Der 70-Jährige ist am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr in der Nähe des Parc Wilson in Thionville ertrunken, berichtet Le Républicain Lorrain am Freitag. Zwei weitere Männer konnten von der Polizei gerettet werden.

Einer der Polizisten berichtet in der Lokalzeitung, er habe zwei Personen gesehen, die sich an einer Leiter längs des Flussufers festklammerten, sie seien «am Ende ihrer Kräfte» gewesen« und hatten einen bewusstlosen Mann bei sich.

Polizist packte die Männer und wartete auf Feuerwehr

Einer der Beamten zog dann seine kugelsichere Weste aus, kletterte die Leiter herunter, hielt sich mit einer Hand an einer Sprosse fest und packte mit der anderen Hand die Männer so, dass sie nicht vom Wasser weggetrieben wurden. So hätten sie einige Minuten lang ausgeharrt, bis endlich die Feuerwehr eintraf.

Doch für den bewusstlosen Mann kam jeder Wiederbelebungsversuch zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann am Ufer abgerutscht und ins Wasser gefallen sein. Seine beiden Freunde sprangen hinterher,um ihn zu retten. Um ein Haar hätten auch sie ihr Leben verloren.

(L'essentiel)