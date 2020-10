Sieben Bewohner werden nach Erdrutsch evakuiert

Die Feuerwehr musste am Montagabend gegen 21 Uhr in der Rue Émile-Zola in Villerupt (Meurthe-et-Moselle) zu einem Erdrutsch ausrücken, der offenbar auf die heftigen Regenfälle der letzten Tage zurückzuführen war. Verschiedenen lothringischen Medien zufolge hat der Regen etwa 15 Kilometer südwestlich von Esch/Alzette ein beeindruckendes Loch mit einer geschätzten Tiefe von fünf Metern und einer Oberfläche von etwa acht Quadratmetern ausgespült.

Das Rettungsteam musste insgesamt sieben Bewohner der angrenzenden Häuser evakuieren. Fünf von ihnen fanden auf eigene Faust eine Unterkunft, während zwei vom Rathaus umgesiedelt wurden. Sie alle werden die geologische Analyse abwarten müssen, bevor sie in ihr Heim zurückkehren können – wenn überhaupt.

Als Sicherheitsmaßnahme wurden Strom und Gas in den Häusern, vor denen die Absenkung stattfand, abgestellt.

(pp/L'essentiel)