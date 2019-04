Leiche einer Frau in Nachtclub gefunden

In einem Metzer Nachtclub in der Rue Poncelet wurde die Leiche einer vierzigjährigen Frau aus Moulins-lès-Metz gefunden, so berichtet die Zeitung Le Républicain Lorrain. Die Frau lag demnach auf einem Sofa und wurde in den frühen Morgenstunden entdeckt, als die Gäste den Club verlassen wollten.

Die Angestellten des Clubs leisteten der Frau mit Herzstillstand erste Hilfe, bis die Rettungskräfte vor Ort eintrafen. Diese konnten gegen 6 Uhr morgens nur noch den Tod feststellen.

Die Todesursache ist noch nicht bekannt, nach Angaben der Gerichtsmediziner sei es jedoch kein natürlicher Tod gewesen. Ermittlungen wurden eingeleitet.

(mm/L'essentiel)