Geldautomaten-​​Sprenger zu langer Haft verurteilt

Nach der Sprengung mehrerer Geldautomaten sind zwei Männer vom Landgericht Mainz zu Haftstrafen von acht sowie achteinhalb Jahren verurteilt worden. Das Gericht befand die beiden am Mittwoch des Herbeiführens von Sprengstoffexplosionen sowie des schweren Diebstahls in acht Fällen für schuldig. Das Duo hatte die Taten gestanden.

Die beiden sollen im Jahr 2020 in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen zugeschlagen haben. Sie sollen nachts elf Banken angefahren, dort die Automaten mit Brecheisen aufgehebelt und darin Sprengsätze deponiert haben. Per Fernzündung sollen sie dann Explosionen ausgelöst haben. Das Gericht ging am Ende von einem Schaden von rund 691.000 Euro aus.

(L'essentiel/DPA )