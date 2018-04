Ermittler suchen nach Leiche in der Saar

Artikel per Mail weiterempfehlen

Einsatzkräfte haben am Montagvormittag in Saarbrücken erneut die Suche nach einer Leiche aufgenommen. Nach Angaben der Saarbrücker Zeitung und unter Berufung auf die saarländischen Polizei soll «ein lebloser menschlicher Torso» in der Saar treiben.

Untersucht wird eine Stelle auf der Seite der Berliner Promenade nahe der Luisenbrücke. Polizei, Feuerwehr sowie Taucher sind seit 11 Uhr im Einsatz. Erst vor einigen Tagen gaben Jogger an, in der Nähe des Bürgerparks treibe eine Leiche in der Saar. Nachdem die Beamten trotz intensiver Suche nicht fündig geworden sind, stellten sie die Suchaktion ein.

Wieder sucht die Polizei nach einer Leiche in der Saar - diesesmal an der Berliner Promenade in Saarbrücken. https://t.co/igMNpMeNwU — Saarbrücker Zeitung (@szaktuell) 16. April 2018

(L'essentiel)