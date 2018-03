Bank-​​Einbrecher sprengen Geldautomat

Einbrecher haben in der Nacht zu Freitag einen Geldautomaten in Wattenheim im Landkreis Bad Dürkheim nahe Kaiserslautern gesprengt. Sie hebelten erst die verschlossene Eingangstür der Sparkassenfiliale an der Hauptstraße auf und brachten dann den Automaten zum Explodieren, wie die Polizei mitteilte.

Die Räume seien stark beschädigt worden, das Gebäude aber noch bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Am Mittwoch gab es in Luxemburg einen ähnlichen Fall. In Niederanven jagten Unbekannte bei der Post einen Automaten in die Luft.

(L'essentiel/dpa)