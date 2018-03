OMG! Mann ignoriert heranrasenden Zug

Die Schranken schließen sich. Lichter leuchten auf. Die Botschaft ist eigentlich klar verständlich: Hier kommt gleich ein Zug durch. Doch den Mann in dem Video scheint das alles nicht zu interessieren. In aller Seelenruhe läuft er über die Schienen und zieht seinen Rolli hinter sich her. Der Zug nähert sich mit rasender Geschwindigkeit. Doch der Mann nimmt offenbar keine Notiz davon. Dann rauscht das Gefährt an der Person vorbei. Man ahnt nur, dass der Unbekannte dem Zug nur um Haaresbreite entgangen ist.

Das schockierende Video wurde am Mittwoch vom belgischen Eisenbahnbetreiber Infrabel auf seiner Facebookseite hochgeladen. Es soll der Abschreckung dienen. In kurzer Zeit wurde es auf den verschiedenen Kanälen bereits 40.000 Mal angesehen. Aufgenommen wurden die Szenen am 1. März im belgischen Ort Wandre. Der Fahrer leitete damals eine Notbremse ein und war davon überzeugt, den Mann erwischt zu haben. Doch geschehen ist ihm nichts.

(FL/L'essentiel)