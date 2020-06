85-​​Jähriger stirbt bei Reparatur am eigenen Haus

Ein 85-jähriger Mann ist am Freitagvormittag von einer etwa zwei Meter hohen Leiter gefallen und gestorben. Laut Polizei handelt es sich um einen Unglücksfall. Zuvor hatte die Saarbrücker Zeitung darüber berichtet.

Laut Polizei wollte der 85-Jährige etwas am Dach eines Hauses im Saarbrücker Stadtteil Klarenthal reparieren. Wieso genau der Mann von der Leiter fiel, stand am Freitag noch nicht fest. Der Mann sei noch am Unfallort verstorben.

(L'essentiel/dpa)