Auch Mainz muss Diesel-​​Fahrverbote umsetzen

Nach Hamburg, Berlin, Stuttgart und Frankfurt könnten auch Mainz Diesel-Fahrverbote bevorstehen. Im Fall der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt wurden sie aber nicht ausdrücklich vom Gericht angeordnet, sondern an die weitere Entwicklung der Stickstoffdioxid-Messwerte (NO2) gekoppelt.

Was heißt das konkret für Autofahrer in Mainz?

Zunächst muss die Stadt einen neuen Luftreinhalteplan erstellen, der ab April 2019 greifen soll. Er soll nach dem Willen des Mainzer Verwaltungsgerichts auch Fahrverbote für Dieselfahrzeuge enthalten. Entscheidend wird sein, ob der NO2-Mittelwert der ersten sechs Monate des kommenden Jahres den europaweiten Grenzwert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft einhält. Wenn nicht, verlangt das Gericht weitere Maßnahmen ab 1. September 2019 – darunter auch Fahrverbote. Wie diese möglichen Verbote dann aussehen könnten, bleibt abzuwarten. Das Gericht ließ offen, ob ein Verbot für eine Zone oder nur eine einzelne Straße nötig wird. Im Fokus steht in Mainz eine Messstelle an einer viel befahrenen Straße nahe dem Hauptbahnhof.

Wie viele Fahrzeughalter wären von einem möglichen Verbot betroffen?

Das ist schwer zu sagen, zumal auch noch unklar ist, für welche Fahrzeuge ein mögliches Verbot gelten würde. Der Stadt zufolge waren zum 30. Juni dieses Jahres von rund 104.000 in Mainz gemeldeten Fahrzeugen – Pkw, Lkw und Busse – etwa 38 000 Diesel – also knapp 37 Prozent. Darunter sind aber auch neuere Fahrzeuge mit der Euro-Norm 6. Rund 12.100 Fahrzeuge fallen laut Stadt unter die Abgasnormen Euro 1 bis 4, die aller Voraussicht nach von einem Verbot betroffen wären, so es denn 2019 tatsächlich kommt. Weitere rund 13.000 Fahrzeuge erfüllen die Norm 5. Ob eine mögliche Verbotsregelung auch für sie greifen würde, ist noch unklar.

Wer ist eigentlich verantwortlich für die Luftqualität?

In Rheinland-Pfalz sind für die Luftreinhaltepläne die Kreise oder kreisfreien Städte zuständig. Das Messen der Schadstoffwerte übernimmt das Landesamt für Umwelt. Es betreibt ein Netz aus 27 Messstationen. Welche Kriterien für Standorte zu beachten sind, regelt eine EU-Luftqualitätsrichtlinie. Darin heißt es unter anderem: «Der Ort von Probenahmestellen ist im Allgemeinen so zu wählen, dass die Messung sehr kleinräumiger Umweltzustände in ihrer unmittelbaren Nähe vermieden wird.»

Kommt es in Mainz also nur auf die eine stark belastete Straße an?

Nein, sagt das Gericht ganz eindeutig. Die Anforderung an die Stadt sei, dass in ganz Mainz die Grenzwerte eingehalten werden müssen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat darauf verwiesen, dass abseits der Messstelle nahe dem Hauptbahnhof sogenannte Passivsammler auch an anderen Orten in der Stadt eine Belastung jenseits des Grenzwerts ergeben hätten. Bei Passivsammlern werden in einer Art Reagenzglas Luftschadstoffe erfasst. Wie genau diese Werte sind, ist umstritten. Die Vorsitzende Richterin am Mainzer Verwaltungsgericht, Stefanie Lang, sagte, selbst wenn sie eine gewisse Ungenauigkeit abziehe, seien die Werte der Passivsammler in Mainz bedenklich.

Warum reichen dem Gericht die Maßnahmen der Stadt nicht?

Es geht dem Gericht schlicht nicht schnell genug. Richterin Lang betonte, der Grenzwert müsse kurzfristig und dauerhaft eingehalten werden. Und selbst wenn - wie von der Stadt in Aussicht gestellt - Ende 2019 der Grenzwert eingehalten werde, könne man das kaum mehr als schnell bezeichnen, denn der Grenzwert gelte schon seit 2010. «Es ist auf Kante genäht», sagte Lang mit Blick auf die bisher ergriffenen Maßnahmen der Kommune. Und bei weiteren geplanten Schritten wie dem Ausbau der Radwege und der besseren digitalen Steuerung des Verkehrs habe die Stadt die Wirkung nicht unmittelbar in der Hand. «Es bedarf der Annahme durch Verkehrsteilnehmer.»

Was plant die Stadt nun?

Sie hat schon vor dem Urteil an einer Fortschreibung des derzeit geltenden Luftreinhalteplans von März 2017 gearbeitet. Teil dessen soll der sogenannte Masterplan «Green City Mainz» werden. Dieser sieht unter anderem die Umstellung auf E- und Brennstoffzellenbusse vor, die Steigerung des Radverkehrs und eine verbesserte Verkehrssteuerung mit Hilfe digitaler Technik. Auch die geplante Citybahn zwischen Mainz und Wiesbaden kommt dort zur Sprache. Ein Fahrverbot sollte nicht enthalten sein, das muss nun geändert werden. Beim Blick auf möglicherweise im September 2019 zu ergreifende Maßnahmen setzt die Stadt auf den Aspekt der Verhältnismäßigkeit. Angesichts sinkender NO2-Werte und der Aussicht, Ende 2019 den Grenzwert einzuhalten, halte er ein flächendeckendes Fahrverbot für nicht verhältnismäßig, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD).

Was sagt das Land?

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) betonten am Mittwoch gemeinsam: «Mainz und Rheinland-Pfalz haben getan, was sie konnten.» Es sei unverständlich, warum das Diesel-Paket der Bundesregierung Flächenländer wie Rheinland-Pfalz mit seinen ländlichen Pendler-Regionen bei den Förderprogrammen für die Hardware-Nachrüstung und Umtauschprogrammen außen vor lasse.

Wie sieht es andernorts mit Fahrverboten aus?

Im Februar hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erklärt, dass Fahrverbote grundsätzlich zulässig sind, aber verhältnismäßig sein müssen. Den bundesweiten Anfang machte Hamburg, dort sind schon zwei Straßenabschnitte für Diesel-Fahrzeuge gesperrt. Unter anderem muss Berlin bis Mitte 2019 für mindestens elf Straßenabschnitte ein Fahrverbot verhängen. Auch in Stuttgart ist 2019 ein großflächiges Einfahrverbot geplant. Für das keine 50 Kilometer von Mainz entfernte Frankfurt in Hessen, wo am Sonntag (28. Oktober) ein neuer Landtag gewählt wird, ordnete das Wiesbadener Verwaltungsgericht Fahrverbote ab 2019 an. Dagegen geht das Land Hessen juristisch vor. Am 21. November wird über ein drohendes Fahrverbot in Darmstadt verhandelt.

Was bringen Fahrverbote?

Darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Während die Umwelthilfe sie in Mainz und andernorts für nötig und sinnvoll hält, sieht beispielsweise der Mainzer OB Ebling darin keine Lösung. In Hamburg etwa habe sich der Verkehr durch die Sperrungen einzelner Straßenabschnitte verlagert. Herbert Engelmohr, Sprecher des Automobilclubs von Deutschland (AvD), hält die Umsetzung von Fahrverboten für problematisch. Er sieht auch eine «absurde Fokussierung» auf den Verkehr als Luftverschmutzer. Pellet-Heizungen, Kamine oder der Schiffsverkehr erhöhten etwa Feinstaub-Werte. Marion Jungbluth, Leiterin des Teams Mobilität beim Verbraucherzentrale Bundesverband gibt zu bedenken, dass unter dem Strich Menschen mit wenig Geld den größten Schaden hätten. Sie wohnten eher an stark befahrenen Straßen und hätte oft auch nicht das Geld, sich neue Autos zu kaufen. «Das sind diejenigen, die die Kosten tragen müssen wegen eines Industrie- und Politikversagens.»Fahrverbot könnte kommen

(L'essentiel/dpa)