Kutschfahrt endet in Tragödie mit neun Verletzten

Bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche sind am Sonntagnachmittag in Sturzelbronn bei Bitche (Moselle), nahe der deutsch-französischen Grenze, neun Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Die Fahrt, die im Rahmen einer Geburtstagsfeier organisiert worden war, endete in einer Tragödie: Wie L'est Républicain berichtet, überschlug sich die Kutsche aus bislang ungeklärter Ursache.

Neun Personen wurden demnach bei dem Unfall verletzt, vier davon schwer. Darunter war auch ein dreieinhalbjähriges Mädchen und ihr 39-jähriger Vater.

Etwa dreißig Feuerwehrleute mussten ausrücken, um den Opfern im Alter zwischen dreieinhalb und 68 Jahren zu Hilfe zu kommen. Eine Untersuchung wurde eingeleitet. Der Kutscher, der ebenfalls verletzt wurde, wurde von den Behörden noch nicht vernommen.

(pp/L'essentiel)