Marteria kommt auf seiner neuen Tour nach Trier

Nach längerer Pause hat Marteria sich am vergangenen Freitag mit seinem neuen Album «5. Dimension» zurückgemeldet – Nächstes Jahr geht es für ihn dann endlich wieder auf Tour. Losgehen soll es Ende Mai in Marterias Geburtsstadt Rostock. Unter dem Titel «Vollkontakt Tour 2022» stehen Konzerte in Hamburg, Berlin, Wien, München, Leipzig, Zürich und am 2. Dezember 2022 auch in Trier auf dem Plan.

Im vergangenen Jahr hatte sich der Musiker weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und war unter anderem zum Angeln nach Südamerika gereist.

(mei/L'essentiel/dpa)