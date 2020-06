Radfahrer bestiehlt neunjähriges Mädchen

Ein etwa 40-Jähriger hat am Montagnachmittag einem neunjährigen Mädchen den Schlüsse abgenommen und ist mit seinem E-Bike davongefahren. Wie die Polizei in Homburg mitteilt, war das Mädchen aus Blieskastel-Aßweiler am späten Montagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, auf einem Feldwirtschaftsweg zwischen Niederwürzbach und Biesingen unterwegs, als ein etwa 40-jähriger E-Bike-Fahrer anhielt.

Nach Polizeiangaben nahm der Mann dem Mädchen ihren Haustürschlüssel ab, den sie in der Hand hielt. Anschließend fuhr der Fahrradfahrer mit dem Schlüssel, der an einem Halstrageband befestigt war, in Richtung Biesingen davon. Der Täter war demnach etwa 40 Jahre alt, hatte eine Glatze und einen kurzgeschnittenen, grauen Vollbart sowie abstehende Ohren. Er trug ein dunkles T-Shirt und eine türkisfarbene Hose.

(L'essentiel)